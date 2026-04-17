РФ вдарила по енергетиці Чернігова: 6 тисяч абонентів без світла

Російські війська вночі 17 квітня атакували критичну інфраструктуру Чернігова. Виникли пожежі, без електроенергії залишилися близько 6 тисяч абонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та у "Чернігівобленерго".

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Брижинский зазначив, що ворог атакував критичні об'єкти міста.

У "Чернігівобленерго" додали, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів.

"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", - зазначили у компанії.

Що передувало?

Через масований обстріл частина регіонів України 16 квітня тимчасово залишилася без електроенергії. Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення постачання.

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