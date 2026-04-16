Работа МиГ-29: высокоточный удар авиабомбой Hammer ликвидировал пункт дислокации вражеских пилотов БПЛА. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ продемонстрировали ювелирную работу с применением западного высокоточного вооружения. В сети появилась видеозапись, на которой украинский истребитель МиГ-29 наносит сокрушительный удар по стратегически важной цели оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Целью атаки стало "логово" российских операторов беспилотных летательных аппаратов. Для уничтожения объекта была использована французская управляемая авиабомба AASM Hammer.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

