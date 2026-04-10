Минус вражеский ЗРК С-300 и пункт управления БПЛА: Lasar’s Group НГУ и Воздушные силы провели масштабную спецоперацию в Запорожье. ВИДЕО

Силы обороны Украины провели блестящую комбинированную операцию на Запорожском направлении, в результате которой был последовательно уничтожен целый ряд стратегических объектов противника. В спецоперации принимали участие Lasar’s Group НГУ, Отдел применения авиации ОКП Воздушных сил ВСУ и аэроразведка 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Операция проходила в несколько этапов:

  1. Ослепление врага: Первым ударом дроны "Лазарь" уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин", лишив оккупантов возможности эффективно противодействовать украинским беспилотникам.

  2. Прорыв ПВО: Благодаря аналитике и разведке 15-й ОбрАР "Черный лес" было установлено точное расположение систем ПВО. Lasar’s Group нанесли удары, в результате которых были поражены:

    • Пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300В;

    • Многоканальная станция наведения ракет системы С-300В.

  3. Финальный аккорд: После того как путь для украинской авиации был освобожден от угрозы ПВО, подразделения ОКП Воздушных сил ВСУ нанесли сокрушительный удар по пункту управления российских БПЛА.

