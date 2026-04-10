Флот РФ теряет контроль в Черном море: Новороссийск больше не является безопасной базой, - СМИ

Украинские дроны меняют расклад сил в Чёрном море. Российские корабли больше не чувствуют себя в безопасности даже в Новороссийске.

Об этом пишет NavalNews.

Удар по фрегату

5 апреля украинские беспилотники нанесли удар по российскому фрегату в порту Новороссийска. По предварительным данным, речь идет об одном из немногих кораблей проекта 11356М, оставшихся в составе Черноморского флота РФ после потери крейсера "Москва" в 2022 году.

Фрегат был вооружен крылатыми ракетами "Калибр" и, вероятно, мог готовиться к ударам по Украине. На момент атаки он находился у внешнего волнореза, что сделало его более уязвимым для морских дронов.

По имеющейся информации, беспилотники прилетели со стороны моря, преодолели противовоздушную оборону и зенитный огонь и поразили цель. Параллельно были атакованы объекты нефтяной инфраструктуры, что привело к масштабным пожарам в районе порта.

Новороссийск больше не безопасен

После серии ударов по Севастополю российский Черноморский флот был вынужден перебазировать значительную часть кораблей в Новороссийск. Однако, как свидетельствуют последние события, даже этот порт больше не гарантирует безопасности.

Украинские силы применяют различные типы беспилотников - надводные, подводные и воздушные. При этом защитные сооружения порта, в частности волнорезы, могут ограничивать маневренность кораблей и фактически превращать акваторию в ловушку.

Ограниченные возможности для отступления

Новороссийск расположен на значительном расстоянии от украинского побережья, однако альтернатив для передислокации у России фактически нет. Другие черноморские порты имеют ограниченные возможности или не способны принять крупные боевые корабли.

В таких условиях российские корабли оказываются под постоянной угрозой: в море - от надводных дронов, в портах - от комбинированных атак с применением различных типов беспилотников.

