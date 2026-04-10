Флот РФ втрачає контроль у Чорному морі: Новоросійськ більше не безпечна база, - ЗМІ

Українські дрони змінюють баланс сил у Чорному морі. Російські кораблі більше не почуваються в безпеці навіть у Новоросійську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NavalNews.

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Удар по фрегату

5 квітня українські безпілотники завдали удару по російському фрегату в порту Новоросійська. За попередніми даними, йдеться про один із небагатьох кораблів проєкту 11356М, що залишилися у складі Чорноморського флоту РФ після втрати крейсера "Москва" у 2022 році.

Фрегат був озброєний крилатими ракетами "Калібр" і, ймовірно, міг готуватися до ударів по Україні. На момент атаки він перебував біля зовнішньої хвилерізки, що зробило його більш вразливим для морських дронів.

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За наявною інформацією, безпілотники зайшли з боку моря, подолали протиповітряну оборону та зенітний вогонь і влучили в ціль. Паралельно були атаковані об’єкти нафтової інфраструктури, що призвело до масштабних пожеж у районі порту.

Новоросійськ більше не безпечний

Після серії ударів по Севастополю російський Чорноморський флот був змушений перебазувати значну частину кораблів до Новоросійська. Однак, як свідчать останні події, навіть цей порт більше не гарантує безпеки.

Українські сили застосовують різні типи безпілотників - надводні, підводні та повітряні. При цьому захисні споруди порту, зокрема хвилерізи, можуть обмежувати маневреність кораблів і фактично перетворювати акваторію на пастку.

Обмежені можливості для відступу

Новоросійськ розташований на значній відстані від українського узбережжя, однак альтернатив для передислокації у Росії фактично немає. Інші чорноморські порти мають обмежені можливості або не здатні прийняти великі бойові кораблі.

У таких умовах російські кораблі опиняються під постійною загрозою: у морі - від надводних дронів, у портах - від комбінованих атак із застосуванням різних типів безпілотників.

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