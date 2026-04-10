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Новини Знищення російської техніки Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Мінус ворожий ЗРК С-300 та пункт управління БПЛА: Lasar’s Group НГУ та Повітряні сили провели масштабну спецоперацію на Запоріжжі. ВIДЕО

Сили оборони України провели блискучу комбіновану операцію на Запорізькому напрямку, у результаті якої було послідовно знищено цілу низку стратегічних об'єктів ворога. У спецоперації брали участь Lasar’s Group НГУ, Відділ застосування авіації ОКП Повітряних сил ЗСУ та аеророзвідка 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Операція проходила у кілька етапів:

  1. Засліплення ворога: Першим ударом дрони "Лазарів" знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Палантин", позбавивши окупантів можливості ефективно протидіяти українським безпілотникам.

  2. Прорив ППО: Завдяки аналітиці та розвідці 15-ї ОбрАР "Чорний ліс" було встановлено точне розташування систем ППО. Lasar’s Group завдали ударів, у результаті яких було уражено:

    • Пускову установку зенітно-ракетної системи С-300В;

    • Багатоканальну станцію наведення ракет системи С-300В.

  3. Фінальний акорд: Після того як шлях для української авіації було звільнено від загрози ППО, підрозділи ОКП Повітряних сил ЗСУ завдали нищівного удару по пункту управління російських БПЛА.

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Автор: 

авіація (4317) безпілотник БпЛА (6116) Національна гвардія НГУ (1822) ЗРК (295) 15 окрема бригада артрозвідки (21)
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