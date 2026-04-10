Мінус ворожий ЗРК С-300 та пункт управління БПЛА: Lasar’s Group НГУ та Повітряні сили провели масштабну спецоперацію на Запоріжжі. ВIДЕО
Сили оборони України провели блискучу комбіновану операцію на Запорізькому напрямку, у результаті якої було послідовно знищено цілу низку стратегічних об'єктів ворога. У спецоперації брали участь Lasar’s Group НГУ, Відділ застосування авіації ОКП Повітряних сил ЗСУ та аеророзвідка 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Операція проходила у кілька етапів:
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Засліплення ворога: Першим ударом дрони "Лазарів" знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Палантин", позбавивши окупантів можливості ефективно протидіяти українським безпілотникам.
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Прорив ППО: Завдяки аналітиці та розвідці 15-ї ОбрАР "Чорний ліс" було встановлено точне розташування систем ППО. Lasar’s Group завдали ударів, у результаті яких було уражено:
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Пускову установку зенітно-ракетної системи С-300В;
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Багатоканальну станцію наведення ракет системи С-300В.
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Фінальний акорд: Після того як шлях для української авіації було звільнено від загрози ППО, підрозділи ОКП Повітряних сил ЗСУ завдали нищівного удару по пункту управління російських БПЛА.
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