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Робота МіГ-29: високоточний удар авіабомбою Hammer ліквідував пункт дислокації ворожих пілотів БпЛА. ВIДЕО
Повітряні сили ЗСУ продемонстрували ювелірну роботу із застосуванням західного високоточного озброєння. У мережі оприлюднено відеозапис, на якому український винищувач МіГ-29 завдає нищівного удару по стратегічно важливій цілі окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ціллю атаки стало "лігво" російських операторів безпілотних літальних апаратів. Для знищення об’єкта була використана французька керована авіабомба AASM Hammer.
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