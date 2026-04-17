РФ била балістикою та 172 БпЛА: ППО знешкодила 147 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 17 квітня російські окупанти випустили по Україні балістичну ракету та БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 172 БпЛА з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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