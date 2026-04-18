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Ворог атакує ударними дронами в ніч на 18 квітня, - Повітряні сили
Російські окупаційні війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- БпЛА курсом на Суми, Запоріжжя, - повідомлялося о 23:33.
- Група ударних БпЛА курсом на Запоріжжя, - повідомлялося о 23:48.
- Три групи ударних БпЛА через окуповану Херсонщину, а також з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, - повідомлялося о 00:34.
- Групи ударних БпЛА курсом на Запоріжжя та Шостку, - повідомлялося о 00:36.
Групи ударних БпЛА увійшли на Одещину (Чорноморське-Південне), йде бойова робота. Кілька десятків ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у цьому ж напрямку, - повідомлялося о 01:10.
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