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Новини Атака безпілотників
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Ворог атакує ударними дронами в ніч на 18 квітня, - Повітряні сили

шахеди

Російські окупаційні війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

  • БпЛА курсом на Суми, Запоріжжя, - повідомлялося о 23:33.
  • Група ударних БпЛА курсом на Запоріжжя, - повідомлялося о 23:48.
  • Три групи ударних БпЛА через окуповану Херсонщину, а також з акваторії Чорного моря курсом на Одещину, - повідомлялося о 00:34.
  • Групи ударних БпЛА курсом на Запоріжжя та Шостку, - повідомлялося о 00:36.

Групи ударних БпЛА увійшли на Одещину (Чорноморське-Південне), йде бойова робота. Кілька десятків ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у цьому ж напрямку, - повідомлялося о 01:10.

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