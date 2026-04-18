Россияне атакуют Украину ударными дронами, — Воздушные силы

Поздно вечером в субботу, 18 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

  • БПЛА в Сумской области, курс на Полтавскую область, - сообщалось в 22:04.
  • БПЛА в Харьковской области, курс на Полтавскую и Днепропетровскую области, — сообщалось в 22:10.
  • БПЛА с севера курсом на г. Чернигов, - сообщалось в 22:11.
  • БПЛА с севера курсом на г. Днепр, - сообщалось в 22:24.
  • БПЛА в Полтавской области, курс на н.п. Карловка, — сообщалось в 22:25.
  • БПЛА в направлении г. Кременчуг, — сообщалось в 22:46.
  • БПЛА в Днепропетровской области, курс на н.п. Каменское, — сообщалось в 22:59.

18.04.2026 23:56
Не росіяни, а НЕОНАЦИСТИ !!!@@@!!!!.
19.04.2026 02:11
 
 