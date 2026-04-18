1 685 2
Россияне атакуют Украину ударными дронами, — Воздушные силы
Поздно вечером в субботу, 18 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- БПЛА в Сумской области, курс на Полтавскую область, - сообщалось в 22:04.
- БПЛА в Харьковской области, курс на Полтавскую и Днепропетровскую области, — сообщалось в 22:10.
- БПЛА с севера курсом на г. Чернигов, - сообщалось в 22:11.
- БПЛА с севера курсом на г. Днепр, - сообщалось в 22:24.
- БПЛА в Полтавской области, курс на н.п. Карловка, — сообщалось в 22:25.
- БПЛА в направлении г. Кременчуг, — сообщалось в 22:46.
- БПЛА в Днепропетровской области, курс на н.п. Каменское, — сообщалось в 22:59.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий18.04.2026 23:56 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Соса 2
показать весь комментарий19.04.2026 02:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль