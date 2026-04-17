Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу після масованої атаки РФ

Внаслідок масованої російської атаки призупинила роботу Чернігівська ТЕЦ.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Унаслідок чергової масованої атаки рф у ніч на 17 квітня 2026 року Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу.



Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках.



На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування", - йдеться в повідомленні.

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Також було тимчасово призупинено подачу гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго".

"На об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки", - підсумували там.

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Що передувало?

Внаслідок масованого обстрілу частина регіонів України 16 квітня тимчасово залишилася без електроенергії. Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення постачання.

У ніч на 17 квітня окупанти атакували критичну інфраструктуру Чернігова.

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