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Новини Фото Обстріли Житомирщини
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Рашисти вдарили по Житомирщині: загорілися будинок та господарча споруда. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру в Житомирській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок ворожої атаки загорілися будинок та господарча споруда.

Рятувальники пожежу ліквідували.

Загиблих та постраждалих немає.

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Що передувало?

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Автор: 

обстріл (35258) Житомирська область (1373)
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