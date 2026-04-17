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Рашисти вдарили по Житомирщині: загорілися будинок та господарча споруда. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру в Житомирській області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок ворожої атаки загорілися будинок та господарча споруда.
Рятувальники пожежу ліквідували.
Загиблих та постраждалих немає.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, РФ випустила по Україні балістичну ракету та 172 БпЛА. ППО знешкодила 147 цілей.
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