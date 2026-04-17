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Рашисты нанесли удар по Житомирщине: загорелись дом и хозяйственная постройка. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Житомирской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате вражеской атаки загорелись дом и хозяйственная постройка.
Спасатели ликвидировали пожар.
Погибших и пострадавших нет.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, РФ выпустила по Украине баллистическую ракету и 172 БПЛА. ПВО обезвредила 147 целей.
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