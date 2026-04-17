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Новости Фото Обстрелы Житомирщины
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Рашисты нанесли удар по Житомирщине: загорелись дом и хозяйственная постройка. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате вражеской атаки загорелись дом и хозяйственная постройка.

Спасатели ликвидировали пожар.

Погибших и пострадавших нет.

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