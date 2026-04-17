1 человек получил ранения в результате российских обстрелов Донетчины, повреждены десятки домов. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Доброполье ранен человек.

Краматорский район

В Николаевке уничтожено административное здание и многоэтажка, повреждены административное здание и 5 многоэтажек; в Райгородке повреждены 8 частных домов. В Славянске повреждены 9 многоэтажек, 8 частных домов, административное здание и автомобиль. В Краматорске повреждены 5 частных домов и грузовик.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 277 человек, в том числе - 52 ребенка.













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