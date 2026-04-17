Минус "Панцирь-С1": в Мариуполе Силы беспилотных систем уничтожили вражеский ЗРГК. ВИДЕО

Подразделения Сил беспилотных систем (СБС) продолжают систематически уничтожать средства противовоздушной обороны противника на временно оккупированных территориях. На этот раз результативная операция была проведена в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря мастерству экипажей, известных как "Птицы СБС", была обнаружена и успешно поражена очередная цель - российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

