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СБУ и СБС уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском. ВИДЕО

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с коллегами из 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Выявили и нанесли удары 

В ходе разведывательной работы сотрудники СБУ установили, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска враг накопил грузовые эшелоны с топливом, предназначенным для обеспечения российской военной техники.

После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании "Fire Point".

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Существенные повреждения 

В результате удара уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.

"СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны", — добавили в спецслужбе. 

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Автор: 

Луганск (3112) СБУ (20906) горючее (123) Силы беспилотных систем (587) Луганская область (6507) Луганский район (26)
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