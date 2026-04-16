СБУ и СБС уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском. ВИДЕО
Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с коллегами из 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Выявили и нанесли удары
В ходе разведывательной работы сотрудники СБУ установили, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска враг накопил грузовые эшелоны с топливом, предназначенным для обеспечения российской военной техники.
После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании "Fire Point".
Существенные повреждения
В результате удара уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.
"СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны", — добавили в спецслужбе.
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