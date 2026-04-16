СБУ та СБС знищили російські ешелони з пальним під Луганськом. ВIДЕО
Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Встановили та завдали ударів
Під час розвідувальної роботи співробітники СБУ встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.
Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії "Fire Point".
Суттєві пошкодження
У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.
"СБУ з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни", - додали у спецслужбі.
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