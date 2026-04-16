СБУ та СБС знищили російські ешелони з пальним під Луганськом. ВIДЕО

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Встановили та завдали ударів

Під час розвідувальної роботи співробітники СБУ встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії "Fire Point".

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Суттєві пошкодження

У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

"СБУ з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни", - додали у спецслужбі.

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