1 людина зазнала поранень через російські обстріли Донеччини, пошкоджені десятки будинків. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район

У Миколаївці знищено адмінбудівлю і багатоповерхівку, пошкоджено адмінбудівлю і 5 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено 8 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків і вантажівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 277 людей, у тому числі 52 дитини.













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