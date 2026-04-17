1 людина зазнала поранень через російські обстріли Донеччини, пошкоджені десятки будинків. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район
У Миколаївці знищено адмінбудівлю і багатоповерхівку, пошкоджено адмінбудівлю і 5 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено 8 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків і вантажівку.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 277 людей, у тому числі 52 дитини.
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