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Мінус "Панцир-С1": у Маріуполі Сили безпілотних систем знищили ворожий ЗРГК. ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) продовжують системно вибивати засоби протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях. Цього разу результативну операцію було проведено в окупованому Маріуполі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки майстерності екіпажів, відомих як "Птахи СБС", було виявлено та успішно уражено чергову ціль - російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1".

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Автор: 

армія рф (21591) Маріуполь (3268) Донецька область (11549) ЗРК (297) Сили безпілотних систем (598) Маріупольський район (124)
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