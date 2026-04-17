Мінус "Панцир-С1": у Маріуполі Сили безпілотних систем знищили ворожий ЗРГК. ВIДЕО
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) продовжують системно вибивати засоби протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях. Цього разу результативну операцію було проведено в окупованому Маріуполі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Завдяки майстерності екіпажів, відомих як "Птахи СБС", було виявлено та успішно уражено чергову ціль - російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1".
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