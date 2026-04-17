РФ атаковала Запорожье БПЛА и КАБами: есть раненые. ВИДЕО

В результате атаки дронов и угрозы кабелей в Запорожье были повреждены дома, горели автомобили, пострадали как минимум два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По предварительным данным, в результате атаки ранен мужчина, который находится под наблюдением медиков. Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до двух - среди них 60-летняя женщина, которой оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара

В результате обстрела также загорелись автомобили. На месте работают экстренные службы, последствия атаки уточняются.

