РФ атаковала Запорожье БПЛА и КАБами: есть раненые. ВИДЕО
В результате атаки дронов и угрозы кабелей в Запорожье были повреждены дома, горели автомобили, пострадали как минимум два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
По предварительным данным, в результате атаки ранен мужчина, который находится под наблюдением медиков. Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до двух - среди них 60-летняя женщина, которой оказывают необходимую медицинскую помощь.
Последствия удара
В результате обстрела также загорелись автомобили. На месте работают экстренные службы, последствия атаки уточняются.
