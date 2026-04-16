РФ второй раз за день атаковала Запорожье: есть погибшая и восемь раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска вновь атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Так, сначала сообщалось о, как минимум, двух пострадавших. Позже их число увеличилось до трех человек. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Также известно, что один человек погиб.

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Повреждения

Сообщается, что под вражеским ударом оказались гражданские объекты.

По предварительным данным, в результате российского удара поврежден магазин и другие объекты в одном из районов города.

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Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

Впоследствии Запорожская областная прокуратура отметила, что до 8 увеличилось количество раненых в результате этого обстрела Запорожья.

Последствия атаки























Что предшествовало