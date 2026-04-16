РФ второй раз за день атаковала Запорожье: есть погибшая и восемь раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские войска вновь атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Так, сначала сообщалось о, как минимум, двух пострадавших. Позже их число увеличилось до трех человек. Всем раненым оказывается необходимая помощь.
Также известно, что один человек погиб.
Повреждения
Сообщается, что под вражеским ударом оказались гражданские объекты.
По предварительным данным, в результате российского удара поврежден магазин и другие объекты в одном из районов города.
Обновленная информация
Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек.
Впоследствии Запорожская областная прокуратура отметила, что до 8 увеличилось количество раненых в результате этого обстрела Запорожья.
Последствия атаки
Что предшествовало
- Напомним, 16 апреля российские захватчики атаковали Запорожье, в результате чего пострадал ребенок.
- Позже российские оккупанты нанесли удары дронами по Пологовскому и Запорожскому районам, в результате чего погибла женщина и был ранен мужчина.
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