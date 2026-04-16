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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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РФ вдруге за день атакувала Запоріжжя: є загибла, восьмеро поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська знову атакували Запоріжжя, унаслідок чого загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Так, спершу повідомлялося про щонайменше двох постраждалих. Пізніше їхня збільшилася до трьох осіб. Усім пораненим надається необхідна допомога.

Також відомо, що одна людина загинула.

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Пошкодження

Повідомляється що під ворожим ударом - цивільні об'єкти.

За попередніми даними, внаслідок російського удару пошкоджений магазин та інші об'єкти в одному з районів міста.

Читайте: Доба на Запоріжжі: сотні ударів, є поранені та руйнування

Оновлена інформація 

Пізніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до пʼяти осіб.

Згодом Запорізька обласна прокуратура зазначила, що до 8 збільшилася кількість поранених внаслідок цього обстрілу Запоріжжя.

Наслідки атаки

Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя

Що передувало

Автор: 

Запоріжжя (2694) обстріл (35247) Запорізька область (5143) Запорізький район (729)
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