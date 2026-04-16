РФ вдруге за день атакувала Запоріжжя: є загибла, восьмеро поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська знову атакували Запоріжжя, унаслідок чого загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Так, спершу повідомлялося про щонайменше двох постраждалих. Пізніше їхня збільшилася до трьох осіб. Усім пораненим надається необхідна допомога.

Також відомо, що одна людина загинула.

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Пошкодження

Повідомляється що під ворожим ударом - цивільні об'єкти.

За попередніми даними, внаслідок російського удару пошкоджений магазин та інші об'єкти в одному з районів міста.

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Оновлена інформація

Пізніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до пʼяти осіб.

Згодом Запорізька обласна прокуратура зазначила, що до 8 збільшилася кількість поранених внаслідок цього обстрілу Запоріжжя.

Наслідки атаки























Що передувало