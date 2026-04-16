Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранено 2-річну дитину, пошкоджено 8 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 квітня, російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, унаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також пошкоджено 8 багатоповерхівок, які розташовані поруч.

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Постраждалі

Крім того, відомо, що внаслідок цієї ворожої атаки постраждав дворічний хлопчик. Дитина перебуває під наглядом медиків.

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Наслідки удару









