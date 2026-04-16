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Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранено 2-річну дитину, пошкоджено 8 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 квітня, російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, унаслідок чого постраждала дитина.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також пошкоджено 8 багатоповерхівок, які розташовані поруч.
Постраждалі
Крім того, відомо, що внаслідок цієї ворожої атаки постраждав дворічний хлопчик. Дитина перебуває під наглядом медиків.
Наслідки удару
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