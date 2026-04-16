УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13625 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
1 729 1

Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранено 2-річну дитину, пошкоджено 8 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 квітня, російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, унаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також пошкоджено 8 багатоповерхівок, які розташовані поруч.

Також дивіться: Ворог завдав ударів по Запоріжжю: загинула жінка, горить автостоянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Постраждалі

Крім того, відомо, що внаслідок цієї ворожої атаки постраждав дворічний хлопчик. Дитина перебуває під наглядом медиків.

Читайте: РФ вдарила по промисловому об’єкту на Запоріжжі, - ОВА

Наслідки удару

Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2694) обстріл (35247) Запорізька область (5143) Запорізький район (729)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 