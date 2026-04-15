Ворог завдав ударів по Запоріжжю: загинула жінка, горить автостоянка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи та зранку 15 квітня війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу загорілась автостоянка.



















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Окрім того, внаслідок ворожого удару пошкоджено підприємство

За даними ОВА, росіяни також завдали удару по зупинці. Сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі.

Є жертва

"На жаль, загинула жінка, яка перебувала у кіоску під час ворожої атаки", - додав очільник області.

Оновлена інформація

За даними ОВА, близько пʼятої ранку ворог завдав ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. На жаль, загинула 74-річна продавчиня кіоску. Пожежі, що виникали на місцях атак вже ліквідовані.





















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