Враг нанес удары по Запорожью: погибла женщина, горит автостоянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду и утром 15 апреля войска РФ нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По его словам, в результате вражеского обстрела загорелась автостоянка.

Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья

Кроме того, в результате вражеского удара повреждено предприятие

По данным ОВА, россияне также нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие.

Обстрел Запорожья

Есть жертва 

"К сожалению, погибла женщина, находившаяся в киоске во время вражеской атаки", - добавил глава области.

Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
15.04.2026 06:38 Ответить
Щоб ви виздихали рашиські варвари ,коли гідної відповіді по кацапстану нема ворог відчуває свою безкарність ,смерть терористу путіну і огидному рашиському утворенні рф.
15.04.2026 06:52 Ответить
Якщо після війни усіх цих московитських покидьків не будуть методично знищувати, то марні стануть усі наші жертви.
15.04.2026 07:13 Ответить
Недай Боже,щоб їх ще пускали до нас колись і через 100років !
15.04.2026 08:24 Ответить
 
 