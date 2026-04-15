Враг нанес удары по Запорожью: погибла женщина, горит автостоянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на среду и утром 15 апреля войска РФ нанесли удары по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, в результате вражеского обстрела загорелась автостоянка.
Кроме того, в результате вражеского удара повреждено предприятие
По данным ОВА, россияне также нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие.
Есть жертва
"К сожалению, погибла женщина, находившаяся в киоске во время вражеской атаки", - добавил глава области.
