Враг нанес удары по Запорожью: погибла женщина, горит автостоянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду и утром 15 апреля войска РФ нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По его словам, в результате вражеского обстрела загорелась автостоянка.



















Кроме того, в результате вражеского удара повреждено предприятие

По данным ОВА, россияне также нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие.

Есть жертва

"К сожалению, погибла женщина, находившаяся в киоске во время вражеской атаки", - добавил глава области.

