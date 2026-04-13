Атака БПЛА на Запорожскую область: поврежден промышленный объект

Утром 13 апреля российские беспилотники атаковали Запорожье, раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города. В результате удара произошло возгорание.

Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Удары по области за сутки

За сутки оккупанты нанесли 456 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.

"Одна женщина ранена в результате вражеской атаки по Запорожскому району", - сообщил Федоров.

Войска РФ нанесли 3 авиаудара по Новониколаевке и Ясной Поляне.

431 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Новоалександровку, Новорозовку, Новояковлевку, Ясную Поляну, Степногорск, Степовое, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Доброполье, Цвитковое, Святопетровку, Прилуки, Гуляйпольское, Староукраинку и Еленокстантиновку.

Зафиксировано 2 обстрела из РСЗО по Воздвижке и Новоданиловке.

20 артиллерийских ударов пришлось на Новояковлевку, Степногорск, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Доброполье, Староукраинку и Еленокстантиновку.

