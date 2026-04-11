Сутки на Запорожье: сотни ударов, есть раненые и разрушения

В Запорожской области оккупанты нанесли 756 ударов по 45 населенным пунктам. Под обстрелом оказались Запорожье и десятки других населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Трое мужчин ранены в результате вражеских атак по Запорожскому району", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 17 авиаударов по Юрковке, Заречному, Орехову, Копаням, Новоселовке, Терноватому, Ривному, Чаривному, Воздвижевке, Верхней Терсе, Рождественке, Барвиновке.

466 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Новониколаевку, Вольное, Берестово, Григоровское, Таврическое, Новоалександровку, Беленькое, Лысогорку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Гиркое, Зеленое, Косовцево, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Цветково, Староукраинку, Оленокстантиновку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Одессу: двое погибших, повреждены дома и детский сад. ФОТОрепортаж

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 7 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Оленоконстантиновке, Гиркому.

266 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Гиркое, Гуляйпольское, Староукраинку, Оленокостантиновку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье строят подземный детский сад – дети смогут учиться в полной безопасности. ФОТО