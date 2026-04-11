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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
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Атака на Одессу: двое погибших, повреждены дома и детский сад. ФОТОрепортаж

В ночь на 11 апреля российские захватчики атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, есть раненые. Повреждены десятки домов, общежитие и детский сад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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"Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилой сектор погибли два человека. Мои искренние соболезнования родным и близким.

Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения общественного питания. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры.

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Последствия атаки

Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены
Российский удар по Одессе: двое погибших, десятки домов повреждены

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обстрел (33795) Одесса (8195) Одесская область (4469) Одесский район (684)
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