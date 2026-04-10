Подземный детский сад строят в Запорожье – дети смогут учиться в полной безопасности. ФОТО
В Запорожье началось строительство первого подземного детского сада, который позволит детям находиться в безопасности в течение всего дня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.
Где появится укрытие для детей
Объект возводят в Шевченковском районе города рядом с действующим дошкольным учебным заведением. Глубина укрытия превысит шесть метров, а одновременно там смогут находиться до 100 детей.
Сейчас строители выполняют подготовительные работы – обустраивают основу и готовят конструкции для заливки.
Полный день в безопасных условиях
Сегодня детский сад работает в смешанном формате – дети находятся там несколько часов без питания. По словам директора Ларисы Яценко, новое пространство позволит организовать полноценный образовательный процесс.
В подземном детском саду дети смогут учиться, играть, есть и отдыхать в течение всего дня в укрытии.
Планы и сроки открытия
По информации областных властей, в Запорожье планируют построить три таких объекта в наиболее опасных районах города. Всего в области хотят создать до десяти подобных укрытий.
Первые подземные детские сады должны открыть до 1 сентября.
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