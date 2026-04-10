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Подземный детский сад строят в Запорожье – дети смогут учиться в полной безопасности. ФОТО

В Запорожье началось строительство первого подземного детского сада, который позволит детям находиться в безопасности в течение всего дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

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Где появится укрытие для детей

Объект возводят в Шевченковском районе города рядом с действующим дошкольным учебным заведением. Глубина укрытия превысит шесть метров, а одновременно там смогут находиться до 100 детей.

Сейчас строители выполняют подготовительные работы – обустраивают основу и готовят конструкции для заливки.

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Полный день в безопасных условиях

Сегодня детский сад работает в смешанном формате – дети находятся там несколько часов без питания. По словам директора Ларисы Яценко, новое пространство позволит организовать полноценный образовательный процесс.

В подземном детском саду дети смогут учиться, играть, есть и отдыхать в течение всего дня в укрытии.

Подземный детский сад на 100 детей откроют до 1 сентября в Запорожье

Подземный детский сад на 100 детей откроют до 1 сентября в Запорожье

Планы и сроки открытия

По информации областных властей, в Запорожье планируют построить три таких объекта в наиболее опасных районах города. Всего в области хотят создать до десяти подобных укрытий.

Первые подземные детские сады должны открыть до 1 сентября.

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