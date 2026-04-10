Підземний дитсадок будують у Запоріжжі – діти зможуть навчатися в повній безпеці. ФОТО

У Запоріжжі розпочали будівництво першого підземного дитячого садка, який дозволить дітям перебувати у безпеці протягом усього дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

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Де з’явиться укриття для дітей

Об’єкт зводять у Шевченківському районі міста поблизу чинного закладу дошкільної освіти. Глибина укриття перевищить шість метрів, а одночасно там зможуть перебувати до 100 дітей.

Наразі будівельники виконують підготовчі роботи – облаштовують основу та готують конструкції для заливки.

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Повний день у безпечних умовах

Сьогодні садок працює у змішаному форматі – діти перебувають там кілька годин без харчування. За словами директорки Лариси Яценко, новий простір дозволить організувати повноцінний освітній процес.

У підземному садку діти зможуть навчатися, гратися, їсти та відпочивати протягом усього дня в укритті.

Плани та строки відкриття

За інформацією обласної влади, у Запоріжжі планують збудувати три такі об’єкти у найбільш небезпечних районах міста. Загалом в області хочуть створити до десяти подібних укриттів.

Перші підземні дитячі садки мають відкрити до 1 вересня.

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