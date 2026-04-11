Доба на Запоріжжі: сотні ударів, є поранені та руйнування

У Запорізькій області окупанти завдали 756 ударів по 45 населених пунктах. Під вогнем були Запоріжжя та десятки інших населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Трьох чоловіків поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Юрківці, Зарічному, Оріхову, Копанях, Новоселівці, Тернуватому, Рівному, Чарівному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Різдвянці, Барвинівці.

466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новомиколаївку, Вільне, Берестове, Григорівське, Таврійське, Новоолександрівку, Біленьке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Косівцеве, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Староукраїнку, Оленокостянтинівку.

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Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Оленокостянтинівці, Гіркому.

266 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.

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