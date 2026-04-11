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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Атака на Одесу: двоє загиблих, пошкоджені будинки та дитсадок. ФОТОрепортаж

У ніч проти 11 квітня російські загарбники атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, є поранені. Пошкоджено десятки будинків, гуртожиток і дитячий садок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Чергова ніч під атакою ворога принесла Одесі трагічні наслідки. внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Мої щирі співчуття рідним та близьким.

Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування.

Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури.

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Наслідки атаки

Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено
Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено
Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено
Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено
Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено
Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено
Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено
Російський удар по Одесі: двоє загиблих, десятки будинків пошкоджено

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обстріл (35173) Одеса (5911) Одеська область (4216) інфраструктура (612) Одеський район (712)
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