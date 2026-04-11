Атака на Одесу: двоє загиблих, пошкоджені будинки та дитсадок. ФОТОрепортаж
У ніч проти 11 квітня російські загарбники атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, є поранені. Пошкоджено десятки будинків, гуртожиток і дитячий садок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
"Чергова ніч під атакою ворога принесла Одесі трагічні наслідки. внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Мої щирі співчуття рідним та близьким.
Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування.
Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури.
Наслідки атаки
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