Атака БпЛА на Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт

Зранку 13 квітня російські безпілотники атакували Запоріжжя, пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста. Внаслідок удару сталось займання.

Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Удари по області за добу

Впродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області.

"Одну жінку поранено внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району", - повідомив Федоров.

Війська РФ здійснили 3 авіаудари по Новомиколаївці та Ясній Поляні.

431 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Новоолександрівку, Новорозівку, Новояковлівку, Ясну Поляну, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Цвіткове, Святопетрівку, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Воздвижівці та Новоданилівці.

20 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

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