Враг снова атаковал Запорожье: повреждено здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 13 апреля враг вновь нанес удар по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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"В результате вражеского удара повреждено офисное здание. Произошло возгорание.

Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также во время атаки частично пострадали расположенные поблизости жилые дома.

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Последствия атаки













