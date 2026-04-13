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Новости Фото Атака на Запорожье
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Враг снова атаковал Запорожье: повреждено здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 13 апреля враг вновь нанес удар по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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"В результате вражеского удара повреждено офисное здание. Произошло возгорание.

Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также во время атаки частично пострадали расположенные поблизости жилые дома.

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Последствия атаки

Удар по Запорожью 13 апреля
Удар по Запорожью 13 апреля
Удар по Запорожью 13 апреля
Удар по Запорожью 13 апреля
Удар по Запорожью 13 апреля
Удар по Запорожью 13 апреля
Удар по Запорожью 13 апреля

Автор: 

Запорожье (3035) обстрел (33829) Запорожская область (4597) Запорожский район (711)
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