1 298 2
Ворог знову атакував Запоріжжя: пошкоджено будівлю. ФОТОрепортаж
Зранку 13 квітня ворог знову завдав удар по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Ворожим ударом пошкоджено офісну будівлю. Сталося займання.
Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Також під час атаки частково постраждали житлові будинки, розташовані поруч.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль