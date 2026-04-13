УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8989 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
1 298 2

Ворог знову атакував Запоріжжя: пошкоджено будівлю. ФОТОрепортаж

Зранку 13 квітня ворог знову завдав удар по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворожим ударом пошкоджено офісну будівлю. Сталося займання.

Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також під час атаки частково постраждали житлові будинки, розташовані поруч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА на Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт

Наслідки атаки

Удар по Запоріжжю 13 квітня
Удар по Запоріжжю 13 квітня
Удар по Запоріжжю 13 квітня
Удар по Запоріжжю 13 квітня
Удар по Запоріжжю 13 квітня
Удар по Запоріжжю 13 квітня
Удар по Запоріжжю 13 квітня

Автор: 

Запоріжжя (2685) обстріл (35196) Запорізька область (5122) Запорізький район (720)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 