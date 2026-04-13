Ворог знову атакував Запоріжжя: пошкоджено будівлю. ФОТОрепортаж

Зранку 13 квітня ворог знову завдав удар по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворожим ударом пошкоджено офісну будівлю. Сталося займання.

Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також під час атаки частково постраждали житлові будинки, розташовані поруч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА на Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт

Наслідки атаки













