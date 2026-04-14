РФ вдарила по промисловому об’єкту на Запоріжжі, - ОВА

Російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграмі.

За його словами, вибухи, які чули мешканці Запоріжжя, були наслідком ворожої атаки.

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Наслідки удару та ситуація на місці

Після влучання на об’єкті виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

"Вибухи, які чули запоріжці — ворожа атака по об’єкту промислової інфраструктури. На місці виникла пожежа", — зазначив Федоров.

Станом на цей момент інформація про постраждалих не надходила.

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