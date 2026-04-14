РФ вдарила по промисловому об’єкту на Запоріжжі, - ОВА
Російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграмі.
За його словами, вибухи, які чули мешканці Запоріжжя, були наслідком ворожої атаки.
Наслідки удару та ситуація на місці
Після влучання на об’єкті виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.
"Вибухи, які чули запоріжці — ворожа атака по об’єкту промислової інфраструктури. На місці виникла пожежа", — зазначив Федоров.
Станом на цей момент інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що росіяни вдарили БплА по Черкащині: загинув 8-річний хлопчик, 14 осіб постраждали.
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