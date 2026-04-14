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Новини Обстріли України
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Нова атака РФ можлива вже цієї ночі, - Зеленський

Зеленський про нову атаку РФ

Президент Володимир Зеленський попередив про можливу нову атаку РФ уже цієї ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час брифінгу в Норвегії.

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Нова атака

Так, Зеленський заявив, що російські війська можуть завдати нового удару найближчим часом.

"Сьогодні вночі може статися ще одна російська атака. Зараз багато "Шахедів" у небі над Україною. І можуть бути використані ракети. Тому ми маємо забезпечити нашу ППО", - зазначив президент.

Також він згадав сьогоднішній удар РФ по Дніпру, де загинули люди та є десятки поранених.

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Підтримка від Норвегії

Крім того, Зеленський подякував Норвегії за готовність підтримати Україну щодо посилення ППО, а також розвитку дронів.

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Зеленський Володимир (28420) обстріл (35213)
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Топ коментарі
+21
З Норвегії за посполитих переживає.
От, маладєц...
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14.04.2026 21:56 Відповісти
+20
Когда чєловєк ...

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14.04.2026 21:59 Відповісти
+19
Більше вираз обличчя лякає, ніж сказане.)
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14.04.2026 22:00 Відповісти

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