Нова атака РФ можлива вже цієї ночі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив про можливу нову атаку РФ уже цієї ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час брифінгу в Норвегії.

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Нова атака

Так, Зеленський заявив, що російські війська можуть завдати нового удару найближчим часом.

"Сьогодні вночі може статися ще одна російська атака. Зараз багато "Шахедів" у небі над Україною. І можуть бути використані ракети. Тому ми маємо забезпечити нашу ППО", - зазначив президент.

Також він згадав сьогоднішній удар РФ по Дніпру, де загинули люди та є десятки поранених.

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Підтримка від Норвегії

Крім того, Зеленський подякував Норвегії за готовність підтримати Україну щодо посилення ППО, а також розвитку дронів.

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