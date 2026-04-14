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Нова атака РФ можлива вже цієї ночі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський попередив про можливу нову атаку РФ уже цієї ночі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час брифінгу в Норвегії.
Нова атака
Так, Зеленський заявив, що російські війська можуть завдати нового удару найближчим часом.
"Сьогодні вночі може статися ще одна російська атака. Зараз багато "Шахедів" у небі над Україною. І можуть бути використані ракети. Тому ми маємо забезпечити нашу ППО", - зазначив президент.
Також він згадав сьогоднішній удар РФ по Дніпру, де загинули люди та є десятки поранених.
Підтримка від Норвегії
Крім того, Зеленський подякував Норвегії за готовність підтримати Україну щодо посилення ППО, а також розвитку дронів.
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