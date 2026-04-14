Новая атака РФ возможна уже этой ночью, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил о возможной новой атаке со стороны РФ уже этой ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил во время брифинга в Норвегии.

Новая атака

В частности, Зеленский заявил, что российские войска могут нанести новый удар в ближайшее время.

"Сегодня ночью может произойти еще одна российская атака. Сейчас много "Шахедов" в небе над Украиной. И могут быть использованы ракеты. Поэтому мы должны обеспечить нашу ПВО", - отметил президент.

Также он упомянул сегодняшний удар РФ по Днепру, где погибли люди и есть десятки раненых.

Поддержка от Норвегии

Кроме того, Зеленский поблагодарил Норвегию за готовность поддержать Украину в укреплении ПВО, а также в развитии дронов.

