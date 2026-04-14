Росіяни вдарили БплА по Черкащині: загинув 8-річний хлопчик, 14 осіб постраждали, зокрема дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Надвечір 14 квітня Росія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА, унаслідок чого загинула дитина, є поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, оборонці знешкодили дев'ять цілей.

Загинула дитина

"Однак, на жаль, маємо трагічні наслідки в обласному центрі. Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про поранених

Зазначається, що ще дев'ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина .

. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події.

Пошкодження

Повідомляється, що внаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки.

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Обстеження території триває.

"Незмінно закликаю всіх реагувати на попередження про небезпеку. Бережіть себе та рідних", - наголосив голова ОВА.

Оновлення

Пізніше Табурець додав, що дев'ятох людей госпіталізували, ще п'ятьом потерпілим надали необхідну допомогу на місці.

Наслідки атаки











