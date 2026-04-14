Росіяни вдарили БплА по Черкащині: загинув 8-річний хлопчик, 14 осіб постраждали, зокрема дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)
Надвечір 14 квітня Росія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА, унаслідок чого загинула дитина, є поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, оборонці знешкодили дев'ять цілей.
Загинула дитина
"Однак, на жаль, маємо трагічні наслідки в обласному центрі. Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про поранених
- Зазначається, що ще дев'ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина.
- Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події.
Пошкодження
Повідомляється, що внаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки.
Обстеження території триває.
"Незмінно закликаю всіх реагувати на попередження про небезпеку. Бережіть себе та рідних", - наголосив голова ОВА.
Оновлення
Пізніше Табурець додав, що дев'ятох людей госпіталізували, ще п'ятьом потерпілим надали необхідну допомогу на місці.
Наслідки атаки
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