Новости атака на Черкащину
1 743 3

Россияне ударили БПЛА по Черкасчине: погиб 8-летний мальчик, 14 человек ранены, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 14 апреля Россия направила на Черкасскую область ударные БПЛА, в результате чего погиб ребенок, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, защитники уничтожили девять целей.

Погиб ребенок

"Однако, к сожалению, у нас трагические последствия в областном центре. От полученных травм погиб 8-летний мальчик. Соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Что известно о раненых

  • Отмечается, что еще девять человек доставлены в больницу, среди них – ребенок.
  • Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия.

Повреждения

Сообщается, что в результате падения БПЛА повреждены как минимум четыре многоэтажки.

Обследование территории продолжается.

"Неизменно призываю всех реагировать на предупреждения об опасности. Берегите себя и своих близких", — подчеркнул глава ОГА.

Обновление

Позже Табурец добавил, что девять человек госпитализированы, еще пяти пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.

Последствия атаки

Атака РФ на Черкасскую область
14.04.2026 20:39 Ответить
Будьте прокляті кацапські варвари щоб ви всі виздихали ,путін **** коли ти здохнеш нарешті .Як це так що ворожі дрони серед дня долітають до центру України ?
показать весь комментарий
14.04.2026 20:40 Ответить
Вся москолота повинна здохнути !!!!
показать весь комментарий
14.04.2026 20:45 Ответить
 
 