Россияне ударили БПЛА по Черкасчине: погиб 8-летний мальчик, 14 человек ранены, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)
Вечером 14 апреля Россия направила на Черкасскую область ударные БПЛА, в результате чего погиб ребенок, есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, защитники уничтожили девять целей.
Погиб ребенок
"Однако, к сожалению, у нас трагические последствия в областном центре. От полученных травм погиб 8-летний мальчик. Соболезнования родным", — говорится в сообщении.
Что известно о раненых
- Отмечается, что еще девять человек доставлены в больницу, среди них – ребенок.
- Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия.
Повреждения
Сообщается, что в результате падения БПЛА повреждены как минимум четыре многоэтажки.
Обследование территории продолжается.
"Неизменно призываю всех реагировать на предупреждения об опасности. Берегите себя и своих близких", — подчеркнул глава ОГА.
Обновление
Позже Табурец добавил, что девять человек госпитализированы, еще пяти пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.
Последствия атаки
