РФ нанесла удар по промышленному объекту на Запорожье, — ОВА
Российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, взрывы, которые слышали жители Запорожья, были следствием вражеской атаки.
Последствия удара и ситуация на месте
После попадания на объекте возник пожар. На месте работают соответствующие службы.
"Взрывы, которые слышали жители Запорожья, — вражеская атака по объекту промышленной инфраструктуры. На месте возник пожар", — отметил Федоров.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что россияне нанесли удар БПЛА по Черкасской области: погиб 8-летний мальчик, 14 человек пострадали.
