РФ нанесла удар по промышленному объекту на Запорожье, — ОВА

Российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, взрывы, которые слышали жители Запорожья, были следствием вражеской атаки.

Последствия удара и ситуация на месте

После попадания на объекте возник пожар. На месте работают соответствующие службы.

"Взрывы, которые слышали жители Запорожья, — вражеская атака по объекту промышленной инфраструктуры. На месте возник пожар", — отметил Федоров.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

