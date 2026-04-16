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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти атакували дронами приватні подвір’я на Запоріжжі: загинула жінка, поранено чоловіка

Росіяни вдарили дронами по Запорізькій області: загинула жінка

Російські окупанти вдарили дронами по Пологівському та Запорізькому районах.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки

"У Преображенці російський fpv-дрон поранив 44-річного чоловіка.

У Біленькому - від удару дрону загинула 50-річна жінка", - зазначив він.

За словами очільника області, в обох випадках росіяни цілили по приватних подвір'ях і по мирних людях.

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Що передувало?

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Автор: 

обстріл (35247) Запорізька область (5143) Запорізький район (729) Пологівський район (443) Біленьке (25) Преображенка (9)
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