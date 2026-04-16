Ранкова атака БпЛА по Одесі: постраждали троє людей, серед них дитина

Зранку 16 квітня російські безпілотники вдарили по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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В Одесі в результаті атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків, за попередніми даними, постраждало троє людей, серед них дитина.

Також пошкоджено дах та скління автосалону, а також 8 легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації ураження зазнав приватний будинок і автівка.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів. Пожежа ліквідована екіпажем. Судно продовжило рух. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

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Масований обстріл 16 квітня