Ранкова атака БпЛА по Одесі: постраждали троє людей, серед них дитина
Зранку 16 квітня російські безпілотники вдарили по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
В Одесі в результаті атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків, за попередніми даними, постраждало троє людей, серед них дитина.
Також пошкоджено дах та скління автосалону, а також 8 легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації ураження зазнав приватний будинок і автівка.
Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Також зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів. Пожежа ліквідована екіпажем. Судно продовжило рух. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Масований обстріл 16 квітня
- У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
- Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
- У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
- В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
- У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
- У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
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