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Новини Обстріли Одещини
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Ранкова атака БпЛА по Одесі: постраждали троє людей, серед них дитина

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

Зранку 16 квітня російські безпілотники вдарили по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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В Одесі в результаті атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків, за попередніми даними, постраждало троє людей, серед них дитина.

Також пошкоджено дах та скління автосалону, а також 8 легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації ураження зазнав приватний будинок і автівка.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів. Пожежа ліквідована екіпажем. Судно продовжило рух. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масований комбінований удар: у регіонах загинуло 15 людей, найбільше постраждали Одеса, Київ і Дніпро. ФОТОрепортаж

Масований обстріл 16 квітня

  • У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
  • Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
  • У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
  • В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
  • У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
  • У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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обстріл (35247) Одеса (5925) Одеська область (4237) Одеський район (727)
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