Утренняя атака БПЛА по Одессе: пострадали три человека, среди них ребенок

Утром 16 апреля российские беспилотники нанесли удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

В Одессе в результате атаки ударных беспилотников на территории одного из городских рынков, по предварительным данным, пострадали три человека, среди них ребенок.

Также повреждены крыша и остекление автосалона, а также 8 легковых автомобилей, находившихся внутри. В другом месте пострадали частный дом и автомобиль.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также зафиксировано попадание БПЛА в гражданское грузовое судно под флагом Науру, с последующим возгоранием одного из контейнеров. Пожар ликвидирован экипажем. Судно продолжило движение. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный комбинированный удар: в регионах погибло 15 человек, больше всего пострадали Одесса, Киев и Днепр. ФОТОрепортаж

