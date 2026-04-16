Утренняя атака БПЛА по Одессе: пострадали три человека, среди них ребенок
Утром 16 апреля российские беспилотники нанесли удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
В Одессе в результате атаки ударных беспилотников на территории одного из городских рынков, по предварительным данным, пострадали три человека, среди них ребенок.
Также повреждены крыша и остекление автосалона, а также 8 легковых автомобилей, находившихся внутри. В другом месте пострадали частный дом и автомобиль.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также зафиксировано попадание БПЛА в гражданское грузовое судно под флагом Науру, с последующим возгоранием одного из контейнеров. Пожар ликвидирован экипажем. Судно продолжило движение. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Массированный обстрел 16 апреля
- В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
- По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
- В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.
- В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
- В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
- В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
