РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10927 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
244

Рашисты атаковали дронами частные дворы в Запорожской области: погибла женщина, ранен мужчина

Российские оккупанты нанесли удары с помощью дронов по Пологовскому и Запорожскому районам.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия

"В Преображенке российский FPV-дрон ранил 44-летнего мужчину.

В Беленьком - от удара дрона погибла 50-летняя женщина", - отметил он.

По словам главы области, в обоих случаях россияне целились в частные дворы и мирных людей.

Что предшествовало?

Автор: 

обстрел Запорожская область Запорожский район Пологовский район Беленькое Преображенка
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже в рашиської орди мета одна знищення українського народу ,на жаль гідної відповіді немає ні по рф, ні лднр.
показать весь комментарий
16.04.2026 16:05 Ответить
 
 