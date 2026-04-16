Рашисты атаковали дронами частные дворы в Запорожской области: погибла женщина, ранен мужчина
Российские оккупанты нанесли удары с помощью дронов по Пологовскому и Запорожскому районам.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
"В Преображенке российский FPV-дрон ранил 44-летнего мужчину.
В Беленьком - от удара дрона погибла 50-летняя женщина", - отметил он.
По словам главы области, в обоих случаях россияне целились в частные дворы и мирных людей.
Что предшествовало?
- Напомним, 16 апреля российские захватчики атаковали Запорожье, в результате чего пострадал ребенок.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий16.04.2026 16:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль