Рашисты атаковали дронами частные дворы в Запорожской области: погибла женщина, ранен мужчина

Российские оккупанты нанесли удары с помощью дронов по Пологовскому и Запорожскому районам.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Последствия

"В Преображенке российский FPV-дрон ранил 44-летнего мужчину.

В Беленьком - от удара дрона погибла 50-летняя женщина", - отметил он.

По словам главы области, в обоих случаях россияне целились в частные дворы и мирных людей.

Читайте: РФ применяет рекордное количество "Шахедов" для атак на Одессу, - Плетенчук

Что предшествовало?

Напомним, 16 апреля российские захватчики атаковали Запорожье, в результате чего пострадал ребенок.

Читайте также: Утренняя атака БПЛА по Одессе: пострадали три человека, среди них ребенок