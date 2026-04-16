Россияне нанесли удар по Запорожью: ранен двухлетний ребенок, повреждены 8 многоэтажек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 апреля, российские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в результате атаки повреждена остановка общественного транспорта. Также повреждены 8 многоэтажек, расположенных рядом.

Пострадавшие

Кроме того, известно, что в результате этой вражеской атаки пострадал двухлетний мальчик. Ребенок находится под наблюдением медиков.

