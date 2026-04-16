Россияне нанесли удар по Запорожью: ранен двухлетний ребенок, повреждены 8 многоэтажек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 апреля, российские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью, в результате чего пострадал ребенок.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате атаки повреждена остановка общественного транспорта. Также повреждены 8 многоэтажек, расположенных рядом.
Пострадавшие
Кроме того, известно, что в результате этой вражеской атаки пострадал двухлетний мальчик. Ребенок находится под наблюдением медиков.
Последствия удара
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hrysha Hlyba
показать весь комментарий16.04.2026 15:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль