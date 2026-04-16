РФ применяет рекордное количество "Шахедов" для атак на Одессу, - Плетенчук

Россия во время ударов по Одессе использует рекордное количество дронов и ракет, нанося комбинированные удары с нескольких направлений, в частности из Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что последняя атака на Одессу не отличается от предыдущих.

"На самом деле ничего нового они придумать не могут, но на этот раз они задействовали и дроны, и ракеты. Типично для атак по Одесской области – запуски с территории временно оккупированного Крыма, две ракеты оттуда летели непосредственно по городу и, к сожалению, время на реагирование очень мало, время подлета – от полутора до двух минут. Кроме того, это "Шахеды", которые использовали для атак с моря, прямо сейчас они тоже атакуют в Одессе, слышно, как происходят атаки. Сегодня у нас, пожалуй, рекорд – 87 в общей сложности "Шахедов" сбили подразделения из состава Военно-морских сил, с ночной атаки до утра 10-го было нами сбито, но в целом по югу они работают в эти сутки довольно плотно", – отметил спикер.

Отвечая на вопрос, насколько продолжительными в последнее время являются такие атаки, Плетенчук сказал, что их может быть несколько волн.

"Традиционно они происходят ночью. Может быть несколько волн, они накапливают некоторое количество дронов в воздухе, после чего начинают уже атаковать непосредственно город или инфраструктуру, иногда даже днем они это делают для того, чтобы максимально измотать наших защитников, чтобы у них не было вообще никакого отдыха, но в основном это происходит в темное время суток, и это может длиться часами", – рассказал он.

Удары по Одессе 16 апреля

Российская армия массированно атаковала Одесскую область ночью 16 апреля. Несколькими волнами запускала ракеты и БПЛА. В результате удара погибли 9 человек, еще 26 ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Утром 16 апреля российские беспилотники нанесли удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. В Одессе атакована территория одного из городских рынков - пострадали три человека, среди них ребенок.

Также повреждены крыша и остекление автосалона, а также 8 легковых автомобилей, находившихся внутри. В другом месте удару подверглись частный дом и автомобиль.

Зафиксировано попадание БПЛА в гражданское грузовое судно под флагом Науру, с последующим возгоранием одного из контейнеров.

