РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10290 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы Обстрелы Одесчины
566 5

РФ применяет рекордное количество "Шахедов" для атак на Одессу, - Плетенчук

Россия во время ударов по Одессе использует рекордное количество дронов и ракет, нанося комбинированные удары с нескольких направлений, в частности из Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что последняя атака на Одессу не отличается от предыдущих.

"На самом деле ничего нового они придумать не могут, но на этот раз они задействовали и дроны, и ракеты. Типично для атак по Одесской области – запуски с территории временно оккупированного Крыма, две ракеты оттуда летели непосредственно по городу и, к сожалению, время на реагирование очень мало, время подлета – от полутора до двух минут. Кроме того, это "Шахеды", которые использовали для атак с моря, прямо сейчас они тоже атакуют в Одессе, слышно, как происходят атаки. Сегодня у нас, пожалуй, рекорд – 87 в общей сложности "Шахедов" сбили подразделения из состава Военно-морских сил, с ночной атаки до утра 10-го было нами сбито, но в целом по югу они работают в эти сутки довольно плотно", – отметил спикер.

Отвечая на вопрос, насколько продолжительными в последнее время являются такие атаки, Плетенчук сказал, что их может быть несколько волн.

"Традиционно они происходят ночью. Может быть несколько волн, они накапливают некоторое количество дронов в воздухе, после чего начинают уже атаковать непосредственно город или инфраструктуру, иногда даже днем они это делают для того, чтобы максимально измотать наших защитников, чтобы у них не было вообще никакого отдыха, но в основном это происходит в темное время суток, и это может длиться часами", – рассказал он.

Удары по Одессе 16 апреля

Российская армия массированно атаковала Одесскую область ночью 16 апреля. Несколькими волнами запускала ракеты и БПЛА. В результате удара погибли 9 человек, еще 26 ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Утром 16 апреля российские беспилотники нанесли удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. В Одессе атакована территория одного из городских рынков - пострадали три человека, среди них ребенок.

Также повреждены крыша и остекление автосалона, а также 8 легковых автомобилей, находившихся внутри. В другом месте удару подверглись частный дом и автомобиль.

Зафиксировано попадание БПЛА в гражданское грузовое судно под флагом Науру, с последующим возгоранием одного из контейнеров.

Автор: 

обстрел (32125) Одесса (8062) Одесская область (4227) Плетенчук Дмитрий (201) Одесский район (540)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Врун , сначала был прилет и только потом тревога , 87 сбили это вообще комедия
показать весь комментарий
16.04.2026 13:51 Ответить
Ніт! Була тривога , потім бумц(
А те, що летіло безліч, то підрахуй у каналі"одеський вітер" кількість!
показать весь комментарий
16.04.2026 14:48 Ответить
нам потрібно посилювати ППО сказав "зепоцріот на початку війни.так і до сьогодні посилює.та так, що де-які міста рашист стирає щоденними атаками...
показать весь комментарий
16.04.2026 13:51 Ответить
Куколд-новини
показать весь комментарий
16.04.2026 13:51 Ответить
Коли вже буде рекордна кiлкiсть з Українскої сторони?
показать весь комментарий
16.04.2026 14:30 Ответить
 
 