Нічна атака РФ на Дніпро: кількість загиблих зросла до п’яти

У Дніпрі внаслідок російської атаки в ніч на 16 квітня кількість загиблих збільшилася до 5 осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Врятувати не вдалося

Як зазначається, у лікарні помер 48-річний чоловік, який дістав надважких поранень внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро.

"Лікарі до останнього боролися. На жаль, врятувати не вдалося…", - зазначив він.

Повідомляється, що ворожий удар по місту обірвав чотири життя.

Оновлення

Станом на 16:15 кількість жертв зросла до 5.

"Тільки що знайшли ще тіло. Четвертий загиблий. Ще одна людина померла в лікарні.



Таким чином, станом на 16-15 всього пʼять людей загинули", - зазначив мер Борис Філатов.

Що передувало

Нагадаємо, вночі 16 квітня під ударом росіян перебував Дніпро. Ворог поцілив по житлових кварталах міста. Горіли житлові будинки, гаражі, автівки. Пошкоджений навчальний заклад. Повідомлялося про трьох загиблих.

Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.