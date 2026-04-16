Ночная атака РФ на Днепр: число погибших возросло до четырех - в больнице скончался тяжело раненный мужчина

В Днепре в результатероссийского нападения в ночь на 16 апреля число погибших возросло до четырёх человек.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Спасти не удалось

Как отмечается, в больнице скончался 48-летний мужчина, получивший тяжелейшие ранения в результате ночной атаки россиян на Днепр.

"Врачи боролись до последнего. К сожалению, спасти не удалось…", - отметил он.

Сообщается, что вражеский удар по городу унес четыре жизни.

Что предшествовало

Напомним, ночью 16 апреля под ударом россиян находился Днепр. Враг нанес удары по жилым кварталам города. Горели жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждено учебное заведение. Сообщалось о трех погибших.

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.