РФ застосовує рекордну кількість "Шахедів" для атак на Одесу, - Плетенчук

Росія під час ударів по Одесі використовує рекордну кількість дронів і ракет, здійснюючи комбіновані атаки з кількох напрямків, зокрема з Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Він зазначив, що остання атака по Одесі не відрізняється від попередніх.

"Насправді нового вони нічого вигадати не можуть, але цього разу вони задіяли і дрони, і ракети. Типово для атак по Одещині – запуски з території тимчасово окупованого Криму, дві ракети звідти летіли безпосередньо по місту і, на жаль, час на реагування дуже малий, підльотний час – від півтори до двох хвилин становитиме. Крім того, це "Шахеди", які використовували для атак з моря, просто зараз вони теж атакують в Одесі, чутно, як відбуваються атаки. Сьогодні в нас, мабуть, рекорд – 87 загалом "Шахедів" збили підрозділи зі складу Військово-морських сил, з нічної атаки на ранок 10-ї було нами збито, але загалом по півдню вони працюють цієї доби доволі щільно", – зазначив речник.

Відповідаючи на запитання, наскільки тривалими за останній час є такі атаки, Плетенчук сказав, що їх може бути кілька хвиль.

"Традиційно вони відбуваються вночі. Може бути кілька хвиль, вони накопичують якусь кількість дронів у повітрі, після чого починають вже атакувати безпосередньо місто або інфраструктуру, іноді навіть вдень вони це роблять для того, щоб максимально виснажити наших оборонців, щоб в них не було взагалі ніякого відпочинку, але здебільшого це відбувається в темний час доби, і це може тривати годинами", – розповів він.

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Удари по Одесі 16 квітня

Російська армія масовано атакувала Одещину вночі 16 квітня. Кількома хвилями запускала ракети та БпЛА. Внаслідок удару загинули 9 людей, ще 26 поранені. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Зранку 16 квітня російські безпілотники вдарили по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. В Одесі атаковано територію одного з міських ринків - постраждало троє людей, серед них дитина.

Також пошкоджено дах та скління автосалону, а також 8 легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації ураження зазнав приватний будинок і автівка.

Зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів.

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